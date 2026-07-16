TCMB faiz kararı: Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu ay bir kez daha toplanacak. Merkez'in alacağı karar milyonları ilgilendirirken tam tarih merak ediliyor. Binlerce kişi "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" diye soruyor.
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Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. ABD-İran gerilimi devam ederken Merkez'in alacağı karar tartışılıyor. Günler ilerledikçe "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takvimine göre bir sonraki toplantı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Merkez'in bu ay da faizleri sabit bırakması bekleniyor.
Merkez Bankası haziran toplantısında faizleri yüzde 37'de sabit bırakmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ