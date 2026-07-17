105 yıllık tarihi otel iflasın eşiğinde

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ve 105 yıllık geçmişe sahip Hotel Charlotte, mali sıkıntılar nedeniyle Chapter 11 kapsamında iflas koruması için mahkemeye başvurdu.

15 Temmuz'da California Doğu Bölgesi İflas Mahkemesine yapılan başvuruda, otelin varlıklarının 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında olduğu, borçlarının da aynı seviyede bulunduğu ve 50'den az alacaklıya borçlu olduğu belirtildi.

Elektrik kesintileri gelirleri vurdu

1921 yılında İtalyan göçmen Charlotte DeFerrari tarafından inşa edilen ve 1994 yılında ABD Ulusal Tarihi Yerler Sicili'ne alınan Hotel Charlotte, Kaliforniya'nın Groveland kasabasında, Yosemite Ulusal Parkı'nın Big Oak Flat girişine yaklaşık 39 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Mahkemeye sunulan belgelerde, 2024 ve 2025 yıllarında bölgede yaşanan sık elektrik kesintilerinin özellikle otelin restoran gelirlerini olumsuz etkilediği, bunun da işletmenin mali yapısını ciddi şekilde zorladığı ifade edildi.

Faaliyetlerine devam edecek

Chapter 11 başvurusu, şirketlerin faaliyetlerini durdurmadan borçlarını yeniden yapılandırmasına imkan tanıyor. Hotel Charlotte da bu süreçte hizmet vermeyi sürdürecek.

Otelin resmi internet sitesinde rezervasyonların devam ettiği belirtilirken, 13 oda ve süitten oluşan tesisin misafir kabul etmeyi sürdürdüğü görüldü.

Yaz sezonuna bağımlı

ABD Ulusal Park Servisi verilerine göre Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyaret edenlerin yüzde 75'inden fazlası yaz aylarında bölgeye geliyor. Bölgedeki turizm hareketliliğine büyük ölçüde bağımlı olan Hotel Charlotte, sezon dışındaki düşük talep nedeniyle de gelir baskısı yaşıyor.

Hotel Charlotte, mevcut sahipleri Finn ve Brennen Horsley tarafından 2019 yılında satın alınmıştı. Tarihi otel, 1921 yılındaki açılışından bu yana faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.