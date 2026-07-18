Komşu'dan peynir ve zeytinyağı ihracatında rekor

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Yunanistan'ın tarım ihracatında lokomotif görevi üstlenen feta peyniri ve zeytinyağı, 2025 yılında tarihi bir başarıya imza attı.

İki ürünün toplam ihracat geliri 2,1 milyar Euro'yu aşarken, yetkililer hem üretimde hem de katma değerli ihracatta yeni hedefler belirledi.

Feta peyniri ihracatta öne çıktı

Yunanistan Gıda ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında yaklaşık 152 bin 700 ton feta peyniri üretildi. Bu miktar, ülkedeki toplam peynir üretiminin yaklaşık yüzde 64'ünü oluşturdu.

Üretilen fetanın yaklaşık 105 bin tonu yurt dışına ihraç edilirken, ihracattan 835 milyon Euro gelir elde edildi. Böylece feta, tek başına Yunanistan'ın toplam gıda ihracat değerinin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturdu.

En büyük ihracat pazarı Almanya olurken, İtalya, İngiltere, Fransa ve ABD ilk beş sırada yer aldı. Bu ülkeler, Yunan feta ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturdu.

Zeytinyağı ihracatı 1,31 milyar Euro'ya ulaştı

Yunan zeytinyağı ihracatı da 2025 yılında güçlü performansını sürdürdü. İhracat geliri 1,31 milyar Euro'ya ulaşırken, bu rakam ülkenin toplam gıda ihracatının yüzde 12,4'ünü oluşturdu.

2025-2026 sezonunda yaklaşık 235 bin ton üretim ve 139 bin ton ihracat bekleniyor. Yunanistan, zeytinyağı üretiminde İspanya, Türkiye ve Tunus'un ardından dünyanın dördüncü büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Sektörde yaklaşık 700 bin üretici faaliyet gösteriyor.

Hedef markalı ürün ihracatını artırmak

Yunan yetkililer, dökme ürün yerine markalı ve ambalajlı ürün ihracatını artırmayı hedefliyor.

Kırsal Kalkınma ve Gıda Genel Sekreteri Spyros Protopsaltis, kaliteli üretimin tek başına yeterli olmadığını belirterek, ürünlerin hak ettiği marka değeriyle pazarlanmasının hem üreticilerin gelirini hem de ülke ekonomisini güçlendireceğini söyledi.

Bu kapsamda zeytinlik kayıt sisteminin de modernize edilmesi planlanıyor. Vergi ve tarım kayıt sistemleriyle entegre çalışacak yeni altyapının, üretim verilerinin daha sağlıklı takip edilmesini ve bürokrasinin azaltılmasını sağlaması amaçlanıyor. Zorunlu zeytin hasadı bildirimlerinin ise teknik hazırlıklar nedeniyle 2026-2027 sezonuna ertelendiği açıklandı.