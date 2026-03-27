Gece yarısı yüzlerce incir ve zeytin ağacı katledildi: Milyonluk zarar...
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, gece saatlerinde 8 ayrı incir ve zeytin bahçesindeki yüzlerce ağacı nacakla keserek yok etti. Sabah bahçelerine giden köylüler, yılların emeğinin yok edildiğini görünce şok yaşadı. Olayın ardından ekipler bölgede inceleme başlatırken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Zararı milyonlarla ifade edilen olayda köylüler, “katliam” olarak nitelendirdikleri saldırının failinin bir an önce bulunmasını istedi.
