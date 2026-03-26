Türk tankerine saldırı anı telsiz konuşmasına yansıdı
İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik’e ait “Altura” isimli ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı’na yaklaşık 14 mil mesafedeyken insansız deniz aracı (İDA) saldırısına hedef oldu. 140 bin ton ham petrol taşıyan gemiden saldırı sonrası acil yardım çağrısı yapıldı. İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Öte yandan saldırıya ilişkin ses kayıtları da ortaya çıktı.
