Google Haberler

Mersin-Antalya Karayolu’nda heyelan: Araç toprak altında kaldı

Mersin-Antalya Karayolunun Aydıncık ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen heyelan, toprak altında kalan aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın bir anda dağdan yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı anlar yer aldı.

Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkiinde yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, seyir halindeki 33 BBS 625 plakalı otomobile isabet etti. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü Okan K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Heyelan nedeniyle çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılan yol, karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Heyelan anı araç kamerasında

Öte yandan heyelan anı, olay sırasında toprak ve kaya parçalarının altında kalan aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bir anda yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı, bu sırada hava yastıklarının açıldığı ve ön camının kırıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
