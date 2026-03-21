Ordu’da sahilde İDA alarmı: Güvenlik önlemi alındı
Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde insansız deniz aracı (İDA) bulundu. İlçeye bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda, sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi.
Detaylı inceleme sonrası imha edilecek
Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı. Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.