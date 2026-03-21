Ordu’da sahilde İDA alarmı: Güvenlik önlemi alındı

Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde insansız deniz aracı (İDA) bulundu. Jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, aracın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edilmesi planlanıyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde insansız deniz aracı (İDA) bulundu. İlçeye bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda, sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi.

Detaylı inceleme sonrası imha edilecek

Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı. Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA pilotluğuna rekor ilgi: Başvurular yüzde 236 arttıİHA pilotluğuna rekor ilgi: Başvurular yüzde 236 arttıGündem
Erdoğan’dan Nevruz'da barış mesajı: Toplumlarımıza huzur getirsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz'da barış mesajı
Sakarya'daki Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımında yüzde 55 ilerleme sağlandı
Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikasında yüzde 55 ilerleme
İstanbul’da bayram rahatlığı: Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü
İstanbul bayrama boş yollarla uyandı
İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu: Ek seferler devrede
İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu: Ek seferler devrede
Sıcaklık 20 dereceye ulaştı: Tatilciler soluğu sahilde aldı
Sıcaklık 20 dereceye ulaştı: Tatilciler soluğu sahilde aldı
İzmir Çiğli’de tehlike büyüyor: 14 ev yıkıldı, zemin kaymaya devam ediyor
İzmir Çiğli’de tehlike büyüyor: 14 ev yıkıldı, zemin kaymaya devam ediyor
Trafikte kavga ve makasa 500 bin lirayı aşan ceza
Trafikte kavga ve makasa 500 bin lirayı aşan ceza
Bursa’da Lamborghini ve Ferrari sürücülerine tehlikeli sürüş cezası
Tehlikeli sürüş pahalıya patladı: Ultra lüks araçlara ceza
Beyrut’ta hedef alınan bina yerle bir oldu: O anlar anbean kaydedildi
Beyrut’ta hedef alınan bina yerle bir oldu: O anlar anbean kaydedildi
50 bin TL’lik motosikletiyle 146 bin TL’lik ceza yedi
50 bin TL’lik motosikletiyle 146 bin TL’lik ceza yedi
Bağdat’ta gerilim tırmanıyor: ABD Büyükelçiliği üzerinde keşif dronu
Bağdat’ta gerilim tırmanıyor: ABD Büyükelçiliği üzerinde keşif dronu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Erdoğan: Aslımıza ve değerlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz