Bağdat’ta gerilim tırmanıyor: ABD Büyükelçiliği üzerinde keşif dronu

Irak’ta İran yanlısı silahlı grupların çatı yapısı olarak bilinen Irak İslami Direnişi, başkent Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği çevresinde keşif uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı. Örgüt tarafından servis edilen görüntülerde, “Hüdhüd” adı verilen insansız hava aracının (İHA) Yeşil Bölge üzerinde uçtuğu anlar yer aldı.

Görüntülerde, yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği binasının ve çevresinin havadan detaylı şekilde görüntülendiği görülüyor. Dronun, elçilik binası üzerindeki ABD bayrağına oldukça yakın mesafeden geçtiği dikkat çekti.

“Menzilimiz içinde” mesajı

Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu keşif uçuşunun bir mesaj taşıdığı vurgulanarak, “ABD Büyükelçiliği binası atış menzilimiz içerisindedir” ifadeleri kullanıldı.

Örgüt ayrıca son 24 saat içinde Irak ve bölge genelinde toplam 21 operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıların farklı noktalarda yoğunlaştığı belirtildi.

Kritik noktalar hedef alındı

Son saatlerde düzenlenen füze ve İHA saldırılarında Bağdat’taki Uluslararası El-Raşit Oteli, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge, Bağdat Uluslararası Havalimanı çevresi ve El-Cadriye Mahallesi hedefler arasında yer aldı.

Ayrıca Basra vilayetindeki Mecnun Petrol Sahası ile çeşitli bölgelerde de saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Bölgede tansiyon yükseliyor

Yaşanan gelişmeler, Irak’ta ve genel olarak Orta Doğu’da güvenlik endişelerini artırırken, ABD ile İran destekli gruplar arasındaki gerilimin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.