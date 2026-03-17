Bağdat’ta gerilim tırmanıyor: ABD Büyükelçiliği üzerinde keşif dronu

Irak’ta İran yanlısı grupların çatı örgütü Irak İslami Direnişi, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği çevresinde keşif uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Paylaşılan görüntülerle “hedef menzil içinde” mesajı verildi.

Irak’ta İran yanlısı silahlı grupların çatı yapısı olarak bilinen Irak İslami Direnişi, başkent Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği çevresinde keşif uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı. Örgüt tarafından servis edilen görüntülerde, “Hüdhüd” adı verilen insansız hava aracının (İHA) Yeşil Bölge üzerinde uçtuğu anlar yer aldı.

Görüntülerde, yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği binasının ve çevresinin havadan detaylı şekilde görüntülendiği görülüyor. Dronun, elçilik binası üzerindeki ABD bayrağına oldukça yakın mesafeden geçtiği dikkat çekti.

“Menzilimiz içinde” mesajı

Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu keşif uçuşunun bir mesaj taşıdığı vurgulanarak, “ABD Büyükelçiliği binası atış menzilimiz içerisindedir” ifadeleri kullanıldı.

Örgüt ayrıca son 24 saat içinde Irak ve bölge genelinde toplam 21 operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıların farklı noktalarda yoğunlaştığı belirtildi.

Kritik noktalar hedef alındı

Son saatlerde düzenlenen füze ve İHA saldırılarında Bağdat’taki Uluslararası El-Raşit Oteli, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge, Bağdat Uluslararası Havalimanı çevresi ve El-Cadriye Mahallesi hedefler arasında yer aldı.

Ayrıca Basra vilayetindeki Mecnun Petrol Sahası ile çeşitli bölgelerde de saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Bölgede tansiyon yükseliyor

Yaşanan gelişmeler, Irak’ta ve genel olarak Orta Doğu’da güvenlik endişelerini artırırken, ABD ile İran destekli gruplar arasındaki gerilimin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.

50 bin TL’lik motosikletiyle 146 bin TL’lik ceza yedi
50 bin TL’lik motosikletiyle 146 bin TL’lik ceza yedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Erdoğan: Aslımıza ve değerlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz
Anlaşamayan tavşanlar birbirine girdi
Anlaşamayan tavşanlar birbirine girdi
Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi
Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi
Öldüğü iddia edilen Netanyahu kameraların karşısına çıktı
Öldüğü iddia edilen Netanyahu kameraların karşısına çıktı
Balıkçıların kabusu oldular: Attıkları ağlara yüzlerce dev denizanası takıldı
Balıkçıların kabusu oldular: Attıkları ağlara yüzlerce dev denizanası takıldı
Evinde ölü bulunan fenomen Ayşegül Eraslan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan fenomen Ayşegül Eraslan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da cinayet gibi kaza: 63 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti
Bursa'da cinayet gibi kaza: 63 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti
İran’da ABD’ye ait İHA’nın düşürüldüğü anlar
İran’da ABD’ye ait İHA’nın düşürüldüğü anlar
ABD’den İran’ın en kritik petrol adasına saldırı
ABD’den İran’ın en kritik petrol adasına saldırı
İran’dan BAE’deki ABD üslerine tehdit: Meşru hedef sayıyoruz
İran’dan BAE’deki ABD üslerine tehdit: Meşru hedef sayıyoruz