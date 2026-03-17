Google Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Çankaya ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı İbrahim Demir Camii’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Çankaya ilçesi Ahlatlıbel’de inşa edilen Hacı İbrahim Demir Camii’nin açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşan Erdoğan, caminin yalnızca ibadet mekanı değil, aynı zamanda farklı yaş gruplarına hitap eden sosyal bir merkez niteliği taşıdığını söyledi.

Erdoğan, camide aynı anda 5 bin kişinin ibadet edebileceğini belirterek, yapının 3 bin 100 metrekare iç alana sahip olduğunu ifade etti. Caminin, Kur’an kursu, kütüphane, vakıf binası, otopark ve taziye salonu ile 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği bir kompleks olarak tasarlandığını kaydetti.

“Şehirler camiler merkeze alınarak kurulur”

Konuşmasında şehirlerin medeniyet tasavvurunda camilerin merkezde yer aldığına dikkat çeken Erdoğan, kentlerin bu anlayışla imar ve ihya edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
