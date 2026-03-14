İran’dan BAE’deki ABD üslerine tehdit: Meşru hedef sayıyoruz

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Zülfikari, ABD ordusunun Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan bazı askeri ve lojistik noktaları kullanarak İran topraklarına füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

“BAE’deki ABD noktaları meşru hedef”

Zülfikari, ABD güçlerinin bölgede askeri üslerinin zarar görmesinin ardından BAE’deki limanlar, iskeleler ve çeşitli askeri noktaları kullanarak İran’a ait Ebu Musa Adası ile Hark Adası’nın bir bölümünü füzelerle hedef aldığını öne sürdü.

İranlı yetkili, bu saldırılar nedeniyle BAE’deki ABD askerlerinin bulunduğu noktaların İran için “meşru hedef” haline geldiğini belirtti.

BAE yönetimine açık mesaj

İranlı sözcü açıklamasında, Tahran yönetiminin BAE’deki bazı şehirlerde bulunan ABD askeri varlığına karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Zülfikari, İran’ın ulusal egemenliğini ve topraklarını savunmak için ABD askerlerinin bulunduğu liman, iskele ve askeri sığınakları hedef alabileceğini ifade etti.

BAE halkına çağrı

Zülfikari ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan halka da çağrıda bulundu. İranlı yetkili, sivillerin zarar görmemesi için ABD askerlerinin bulunduğu limanlar, iskeleler ve askeri noktaların çevresinden uzak durmalarını istedi.