Google Haberler

İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz yıl panelde sarf ettiği sözler ölümünün ardından gündem oldu

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 2025 yılında katıldığı panelde, "Mühim olan şey, tayin edemeyeceğimiz bir ömrü verimli hale getirebilmek. Huzursuz insanlar, verimli olamazlar. Size mutluluklar, güzel tesadüfler diliyorum" dediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Popüler Videolar
Video Haberler
100 haneli köyden 48 yılda 100'ün üzerinde doktor çıktı
100 haneli köyden 48 yılda 100'ün üzerinde doktor çıktı
'Köprü ve otoyollar özelleştirilecek' iddiasına Uraloğlu'ndan yanıt
'Köprüler özelleştirilecek' iddiasına Uraloğlu'ndan yanıt
Büyükçekmece’de deniz 3 metre çekildi
Büyükçekmece’de deniz 3 metre çekildi
İsrail'in, Beyrut'a saldırılarında çok sayıda binada hasar oluştu
İsrail'in, Beyrut'a saldırılarında çok sayıda binada hasar oluştu
İran: Uyarılara uymayan ABD petrol tankerini hedef aldık
İran: Uyarılara uymayan ABD petrol tankerini hedef aldık
Kilauea Yanardağı yeniden hareketlendi
Kilauea Yanardağı yeniden hareketlendi
Bakan Tekin'den 'lise yaşı' ve 'ara tatil' açıklaması
Bakan Tekin'den 'lise yaşı' ve 'ara tatil' açıklaması
ABD'nin İran Donanması’na saldırdığı anlar
ABD'nin İran Donanması’na saldırdığı anlar
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın: Gökyüzünü duman kapladı
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın: Gökyüzünü duman kapladı
CENTCOM açıkladı: İran'ın gizlediği füze rampaları vuruldu
CENTCOM açıkladı: İran'ın gizlediği füze rampaları vuruldu
Sahilde şüpheli İHA alarmı: Bölge güvenlik çemberine alındı
Sahilde şüpheli İHA alarmı: Bölge güvenlik çemberine alındı
İran’dan ateşlenen 2. füze Gaziantep'te düşürüldü
İran’dan ateşlenen 2. füze Gaziantep'te düşürüldü