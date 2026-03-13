İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz yıl panelde sarf ettiği sözler ölümünün ardından gündem oldu
Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 2025 yılında katıldığı panelde, "Mühim olan şey, tayin edemeyeceğimiz bir ömrü verimli hale getirebilmek. Huzursuz insanlar, verimli olamazlar. Size mutluluklar, güzel tesadüfler diliyorum" dediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.