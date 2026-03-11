Google Haberler

ABD'nin İran Donanması’na saldırdığı anlar

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Donanması’na düzenlenen saldırılar ait görüntüleri paylaştı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, CENTCOM, İran Donanması’na düzenlenen saldırılar ait görüntüleri paylaştı.

CENTCOM, "ABD güçleri, İran rejiminin deniz gücünü ve uluslararası deniz taşımacılığını sekteye uğratma kabiliyetini zayıflatmaktadır. Yıllardır İran güçleri, ABD’nin, bölgenin ve dünyanın güvenliği ve refahı için hayati önem taşıyan sularda seyir özgürlüğünü tehdit etmektedir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
