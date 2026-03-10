Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın: Gökyüzünü duman kapladı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu yükselen yoğun siyah dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü.

Gökyüzünü kaplayan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına hızla müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.