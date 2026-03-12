Google Haberler

Büyükçekmece’de deniz 3 metre çekildi

İstanbul Büyükçekmece sahilinde denizin kıyıdan yaklaşık 3 metre çekildiği görüldü. Bölge sakinleri benzer çekilmelerin yılın aynı dönemlerinde sık sık yaşandığını söyledi.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde sahil hattında denizin kıyıdan yaklaşık 3 metre çekildiği gözlendi. Yaşanan çekilmenin mevsimsel bir durum olabileceği değerlendirilirken, ortaya çıkan görüntüler havadan dron ile kaydedildi.

Sahil boyunca denizin geri çekilmesiyle birlikte normalde su altında kalan bazı alanların ortaya çıktığı görüldü. Bölgedeki vatandaşlar ise bu tür çekilmelerin yılın belirli dönemlerinde sık sık yaşandığını ifade etti.

Bölge halkı: Genelde bu zamanlarda oluyor

Bölgede yaşayan Suat Çekiç, denizdeki çekilmenin zaman zaman görüldüğünü belirterek, “Evet, biraz çekilmiş. Genelde bu zamanlarda oluyor. Bu az, daha çok olanlarını da gördük.” dedi.

“Her sene oluyor”

Çevrede yaşayan bir başka vatandaş ise olayın olağan bir durum olduğunu belirterek, "Her sene oluyor. Ben burada oturuyorum. Ekstra bir şey değil herhalde" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece sahilinde meydana gelen çekilme dron ile havadan görüntülenirken, kıyı hattındaki değişim net şekilde ortaya çıktı. Uzmanlar benzer durumların rüzgar, basınç ve mevsimsel etkiler nedeniyle zaman zaman görülebildiğini belirtiyor.

Popüler Videolar
Video Haberler
İsrail'in, Beyrut'a saldırılarında çok sayıda binada hasar oluştu
İsrail'in, Beyrut'a saldırılarında çok sayıda binada hasar oluştu
İran: Uyarılara uymayan ABD petrol tankerini hedef aldık
İran: Uyarılara uymayan ABD petrol tankerini hedef aldık
Kilauea Yanardağı yeniden hareketlendi
Kilauea Yanardağı yeniden hareketlendi
Bakan Tekin'den 'lise yaşı' ve 'ara tatil' açıklaması
Bakan Tekin'den 'lise yaşı' ve 'ara tatil' açıklaması
ABD'nin İran Donanması’na saldırdığı anlar
ABD'nin İran Donanması’na saldırdığı anlar
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın: Gökyüzünü duman kapladı
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın: Gökyüzünü duman kapladı
CENTCOM açıkladı: İran'ın gizlediği füze rampaları vuruldu
CENTCOM açıkladı: İran'ın gizlediği füze rampaları vuruldu
Sahilde şüpheli İHA alarmı: Bölge güvenlik çemberine alındı
Sahilde şüpheli İHA alarmı: Bölge güvenlik çemberine alındı
İran’dan ateşlenen 2. füze Gaziantep'te düşürüldü
İran’dan ateşlenen 2. füze Gaziantep'te düşürüldü
Antalya'da düzensiz göçmen faciası: 14 göçmenin cesedi bulundu
Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
Denizli'deki deprem anı kameralarına yansıdı
Denizli'deki deprem anı kameralarına yansıdı
Putin'in görüntüleri dünya gündemine oturdu
Putin'in görüntüleri dünya gündemine oturdu