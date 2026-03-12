Büyükçekmece’de deniz 3 metre çekildi

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde sahil hattında denizin kıyıdan yaklaşık 3 metre çekildiği gözlendi. Yaşanan çekilmenin mevsimsel bir durum olabileceği değerlendirilirken, ortaya çıkan görüntüler havadan dron ile kaydedildi.

Sahil boyunca denizin geri çekilmesiyle birlikte normalde su altında kalan bazı alanların ortaya çıktığı görüldü. Bölgedeki vatandaşlar ise bu tür çekilmelerin yılın belirli dönemlerinde sık sık yaşandığını ifade etti.

Bölge halkı: Genelde bu zamanlarda oluyor

Bölgede yaşayan Suat Çekiç, denizdeki çekilmenin zaman zaman görüldüğünü belirterek, “Evet, biraz çekilmiş. Genelde bu zamanlarda oluyor. Bu az, daha çok olanlarını da gördük.” dedi.

“Her sene oluyor”

Çevrede yaşayan bir başka vatandaş ise olayın olağan bir durum olduğunu belirterek, "Her sene oluyor. Ben burada oturuyorum. Ekstra bir şey değil herhalde" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece sahilinde meydana gelen çekilme dron ile havadan görüntülenirken, kıyı hattındaki değişim net şekilde ortaya çıktı. Uzmanlar benzer durumların rüzgar, basınç ve mevsimsel etkiler nedeniyle zaman zaman görülebildiğini belirtiyor.