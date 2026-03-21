İHA pilotluğuna rekor ilgi: Başvurular yüzde 236 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de İHA ve pilot lisansına yönelik başvuru sayılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda yürütülen eğitim ve çalışmaların etkisiyle başvurularda dikkat çekici bir artış yaşandığını belirten Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi, İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın ilk 3 ayına göre, İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 236 arttı." ifadelerini kullandı.

Pilot sayısı 1,5 milyonu geçti

SHGM’nin "İHA Sistemleri Talimatı" çerçevesinde bu araçlara özel bir kayıt altyapısı oluşturduğunu aktaran Uraloğlu, bu sistem sayesinde izin, uçuş ve kayıt süreçlerinin önemli ölçüde kolaylaştığını vurguladı. Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı oldukça arttı. Yılın başından bu yana 1091 yeni İHA'yı, kayıt altına aldık. İHA Kayıt Sistemi'nde, 17 Mart itibarıyla kayıtlı ve kullanımda olan İHA sayısı, 77 bin 616. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 918'e ulaştı."