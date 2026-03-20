Kuveyt: Son 24 saatte ülkeye bir balistik füze ile 24 İHA atıldı

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, İran kaynaklı saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı. Atvan, son 24 saatte Kuveyt hava sahasında bir balistik füzenin tespit edilerek imha edildiğini, ülkeye gönderilen 24 İHA'dan 15’inin ise düşürülerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Söz konusu İHA'lardan 8 tanesinin boş arazilere düştüğünü aktaran Atvan, şunları kaydetti:

"Kuveyt Petrol Şirketine ait rafinerilerden birinin 2 İHA'yla vurulması sonucu yangın çıktı. İlgili birimlerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve olayda can kaybı yaşanmadı."

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.