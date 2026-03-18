Beyrut’ta hedef alınan bina yerle bir oldu: O anlar anbean kaydedildi

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok katlı bir yapıyı hedef aldı. Ordu, Beyrut’un merkez mahallelerinden Başura’da daha önce tahliye edilmesini istediği ve vuracağını duyurduğu binaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonrası bina tamamen yıkılırken, bölgeden yoğun duman yükseldi. Patlamanın etkisiyle çevreyi geniş bir toz bulutu kapladı.

İsrail ordusu, saldırıdan önce Başura Mahallesi’ndeki söz konusu bina ve çevresi için tahliye çağrısında bulunmuş ve hedef alınacağı uyarısını yapmıştı.