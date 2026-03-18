Bursa’da Lamborghini ve Ferrari sürücülerine tehlikeli sürüş cezası

Bursa’da trafikte kuralları ihlal ederek tehlikeli şekilde araç kullandığı belirlenen Lamborghini Huracan ve Ferrari marka iki ultra lüks otomobilin sürücülerine, toplamda yaklaşık 100 bin TL idari para cezası verildi. Sürücülerin ehliyetlerine ise 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki spor otomobilin sürücüleri, ani şerit değiştirerek diğer araçların önüne geçti, trafikte tehlikeli manevralar yaptı ve ardından kırmızı ışık ihlali gerçekleştirerek yollarına devam etti.

Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler, çevredeki diğer sürücülerin tepkisine neden olurken, yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada ve kamuoyunda yankı bulmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

5 ayrı ihlal tespit edildi

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda iki sürücü kısa sürede tespit edildi. Yapılan değerlendirmede, sürücülerin 5 ayrı trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi.

Bu kapsamda, her iki sürücüye toplam yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.