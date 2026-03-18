Trafikte kavga ve makasa 500 bin lirayı aşan ceza

Sosyal medyada paylaşılan "trafikte kavga" görüntülerini inceleyen Ümraniye'ye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kavga eden sürücülerin M.B. ve F.Ç. olduğunu tespit etti.

360 bin lira ceza, 60 gün trafikten men

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Sürücüler, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Makasa 198 bin 719 lira ceza Yine Ümraniye'de makas atıp trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye de toplam 198 bin 719 lira para cezası kesildi. 3 Mart'ta yaşanan olayda, TEM Otoyolu'nda iki sürücünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.D. (27) ve M.K. (26) gözaltına alındı.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "nitelik ve ölçülere aykırı plaka kullanmak", "muayenesiz araçla trafiğe çıkmak", "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 198 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

Şüphelilerin sürücü belgeleri de 60 gün süreyle geri alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye soktukları için adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi.