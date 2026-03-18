İzmir Çiğli’de tehlike büyüyor: 14 ev yıkıldı, zemin kaymaya devam ediyor

İzmir'in Çiğli ilçesindeki katı atık depolama tesisi çevresinde meydana gelen heyelan nedeniyle bugüne kadar 14 ev yıkıldı. Bölgede 1992’den bu yana faaliyet gösteren Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi çevresinde yaşanan toprak kaymaları, 2013 yılında başladıktan sonra giderek hız kazandı. Tesisin yarattığı yük ile yeraltı sularının etkisi, Cumhuriyet ve Harmandalı mahallelerinde büyük çatlakların oluşmasına yol açtı. Yolların parçalandığı, zeminin metrelerce yer değiştirdiği bölgede risk altındaki yapılar aşamalı olarak boşaltıldı.

Dev yarıklar ve çöken yollar

Zemin hareketlerinin arttığı alanda, yol güzergahlarının dahi değiştiği gözlemlenirken, birçok noktada derin yarıklar oluştu. Yaşanan kaymalar, hem altyapıyı hem de yerleşim alanlarını ciddi şekilde etkiledi.

Uyarılar karşılıksız kaldı

Uzmanlar tarafından yapılan drenaj çalışması ve atık dökümünün durdurulması yönündeki uyarılara rağmen süreçte ilerleme sağlanamadı. Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar, sorunun yıllardır dile getirildiğini ancak gerekli adımların atılmadığını ifade etti.

Kazar, "Bugün dağlar kayıyor, evler yıkılıyor ve yollar çöküyor. Gördüğünüz gibi yolun güzergahı bile değişmiş durumda. Bölgede 14 tane ev yıkıldı ve tam bin 800 mağduriyet oluştu" dedi.

“Kayıplar yaşandıktan sonra geri dönüş yok”

Yaşananların ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayan Kazar, yetkililere çağrıda bulunarak, "Biz vatandaşlık görevimizi yaparak yetkililere sesleniyoruz. Doğamızı yok etmeyin, havamızı kirletmeyin. Can ve mal kaybı yaşanmadan en kısa sürede gerekli önlemleri alın. Kayıplar yaşandıktan sonra ne anlatırsanız anlatın, gideni geri getiremezsiniz" şeklinde konuştu.

Geçmiş felaketler hatırlatıldı

Binaların zemin etütleri yapılarak inşa edildiğini belirten Kazar, geçmişte yaşanan afetlere dikkat çekerek, "1993 yılındaki Ümraniye ve Erzincan felaketleri gibi acı örnekler var. Bunların tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Görevlilerin bu noktada ihmali olanları tespit etmesi gerekiyor. Sadece bugünkü yönetim değil, sürecin başından bugüne kadar görev alan herkes sorumludur" ifadelerini kullandı.

“Herkes sessiz kalıyor”

Çevreciler ve bilim insanlarının konuya yeterince eğilmediğini savunan Kazar, "Harmandalı söz konusu olunca kimse çıkmıyor, görmüyor ve duymazlıktan geliyor. Yıllardan beri tek başıma mücadele veriyorum. Çevrecilerin bu duyarsızlığı karşısında söyleyecek söz bulamıyorum. Sadece şu yola bakarsanız bile 10-20 metre kaydığını görürsünüz" diyerek tepkisini dile getirdi.