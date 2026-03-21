Bayram dönüşü başladı: 43 ilin geçiş noktası kilitlendi

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle birlikte kara yollarında hareketlilik arttı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci dönemin ara tatilinin sona ermesi ve milyonlarca öğrencinin pazartesi günü ders başı yapacak olması, trafikteki yoğunluğu daha da artırdı.

43 ilin geçiş noktası olarak bilinen “kilit kavşak” Kırıkkale’de öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunun kesiştiği noktada araçlar zaman zaman tampon tampona ilerledi.

Uzun kuyruklar görüntülendi

Ana güzergahlarda trafik akışı yer yer yavaşlarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri şehirler arası kara yollarında tedbirlerini artırdı. Ekipler, sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için denetimlerini sürdürdü.