Sosyal medyada gündem olan vatandaş yangında hayatını kaybetti

Giresun'da bir evde çıkan yangında 62 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Şahıs, daha önce kendini bir aracın önüne atarak kaza süsü verdiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Giresun'un Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede 62 yaşındaki Fevzi Demiray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, Demiray'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Fevzi Demiray daha önce Cemal Gürsel Caddesi ile Gazi Caddesi kavşağında bulunan Şeyh Camisi önünde, yaya geçidini kullanırken araç çarpmadığı halde çarpmış gibi yere düştüğü iddiasıyla gündeme gelmişti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.