Bakan Gürlek, yeni e-Avukat uygulamasının kullanıma açıldığını duyurdu

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümlü ve tutukluların artık yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebileceğini ifade etti.

Yeni uygulama sayesinde görüşmelerin, toplamda 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Paylaşımda, yargı hizmetlerinde erişilebilirliğin artırılmasının hedeflendiği vurgulanarak, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak dijital adımların atılmaya devam edileceği kaydedildi.

