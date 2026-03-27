Bakan Uraloğlu 5G’li akıllı yolda direksiyon başına geçti
İstanbul’da 5G destekli akıllı ulaşım sistemi devreye alındı. Hasdal–İstanbul Havalimanı hattında başlayan uygulama, yapay zeka destekli sistemlerle kazadan buzlanmaya kadar tüm riskleri anlık tespit ederek sürücüleri milisaniyeler içinde uyaracak. Projeyle birlikte, daha güvenli, konforlu ve çevreci ulaşım hedeflenirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 5G destekli akıllı ulaşım sisteminin uygulama koridorunda test sürüşü gerçekleştirdi.
