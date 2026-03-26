Bangladeş'te yolcu otobüsü nehre düştü: 24 ölü

Bangladeş’te başkent Dakka’ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Rajbari bölgesinde feribota doğru ilerleyen yolcu otobüsünün Padma Nehri’ne düşmesi sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu otobüste can kaybının artabileceğini belirtti.

Bangladeş'te en az 40 yolcusu bulunan bir yolcu otobüsü, başkent Dakka'ya 100 km mesafedeki Rajbari bölgesinde bulunan Daulatdia'de feribota doğru ilerlediği sırada Padma Nehri'ne düştü. 

Bangladeş polisi, otobüsün nehre düşmesi ve yaklaşık 9 km dibe batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İtfaiye yetkilisi Bin Zasim, olayın ardından ordu, polis, sahil güvenlik, 10 dalgıç yerel yetkililerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 5'i çocuk 22 kişinin nehre batan otobüsten çıkarıldığını söyledi.

Yetkililer, çok sayıda kaybın da olabileceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
