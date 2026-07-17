Warren Buffett miras planını değiştirdi! 140 milyar dolarlık servet nereye gidecek?

Dünyanın en başarılı yatırımcılarından Warren Buffett, servetinin geri kalanını neden Bill Gates Vakfı'na bırakmayacağına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. 95 yaşındaki milyarder, kararının Bill Gates'in Jeffrey Epstein ile geçmişte kurduğu ilişkiyle bağlantılı olmadığını, servetini çocuklarının yöneteceği vakıflara bırakma kararını uzun süredir planladığını ve çocuklarının da bu konuda güvendiğini ifade etti.

"Kimse insan seçiminde kusursuz değildir"

Buffett, Bill Gates'in Jeffrey Epstein ile geçmişte kurduğu ilişkiyi "rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Ancak bunun tek başına Gates'i değerlendirmek için yeterli olmadığını savunarak "İnsan seçme konusunda hiç kimse her zaman yüzde yüz doğru karar veremez" ifadelerini kullandı, herkesin hayatı boyunca yanlış insanlara güvenebileceğini söyledi.

Buffett ayrıca son aylarda Gates ve Epstein hakkında yayımlanan belgeleri ve Kongre'deki ifadeleri de incelediğini belirtti. Gates'in daha sonra Epstein ile tüm ilişkisini kestiğine dikkat çekti.

140 milyar dolarlık servet çocuklarına emanet

Buffett kısa süre önce yaptığı açıklamada, Berkshire Hathaway'deki yaklaşık 140 milyar dolarlık servetini çocukları Howard, Susie ve Peter Buffett'in yöneteceği vakıflara bağışlayacağını duyurdu. Bu kararın Gates için sürpriz olmadığını belirten Buffett, Gates'in birkaç hafta önce Omaha'da kendisini ziyaret ettiğini ve uzun bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Bill Gates'ten Buffett'a övgü

Gates ise yaptığı açıklamada Buffett'ı "tüm zamanların en büyük hayırseverlerinden biri" olarak nitelendirdi, Buffett'ın son 20 yılda Gates Vakfı'na yaklaşık 50 milyar dolar bağış yaptığını hatırlatarak milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu söyledi.

Bağış sürecini hızlandıracak

Buffett ise servetinin büyük bölümünü 2034 yılı sonuna kadar bağışlamayı hedeflediğini açıkladı. Bu hedef doğrultusunda yıllık bağış miktarını 17 milyar doların üzerine çıkarmayı planlayan Buffett, son olarak çocuklarının yönettiği vakıflara milyonlarca Berkshire Hathaway hissesi devretti.

Ölümünün ardından ise kalan servetin dağıtımı konusunda çocuklarının oy birliğiyle karar vermesi şartını getirdi.

Halefi Greg Abel'e güveniyor

Berkshire Hathaway'in geleceğine ilişkin de önemli mesajlar veren Buffett, halefi Greg Abel'e güvendiğini söyleyerek, Alphabet'e yapılan büyük yatırımın Abel'in değil, kendi girişimi olduğunu söyledi.