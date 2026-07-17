Wall Street’ten çıkan para Avrupa’ya aktı

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Küresel yatırımcılar, 15 Temmuz’da sona eren haftada hisse fonlarına net 12,46 milyar dolar aktardı. Böylece küresel hisse fonlarında kesintisiz para girişi sekizinci haftaya ulaştı.

Haftalık giriş önceki dönemde kaydedilen 48,35 milyar doların belirgin biçimde altında kaldı. Buna rağmen şirket bilançolarının güçlü başlaması ve ABD enflasyonundaki yavaşlama, riskli varlıklara yönelik talebin sürmesini sağladı.

Bilançolar risk iştahını taşıdı

Bank of America, JPMorgan Chase ve Morgan Stanley’nin açıkladığı güçlü sonuçlar, bilanço sezonunun ilk bölümünde yatırımcı güvenini destekledi. Yapay zekâ çipi üretim ekipmanlarında önde gelen ASML’nin finansal sonuçları da teknoloji tarafındaki iyimserliği korudu.

ABD’de açıklanan daha düşük enflasyon verileri, Fed’in yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentileri zayıflattı. Para politikasında daha sert bir adım ihtimalinin gerilemesi, hisse fonlarına yönelik talebin sekizinci haftada da pozitif kalmasına katkı sağladı.

Avrupa fonları öne geçti

Bölgesel dağılımda en güçlü giriş Avrupa hisse fonlarında görüldü. Yatırımcılar hafta boyunca Avrupa fonlarına net 9,49 milyar dolar aktarırken, Asya fonlarına 5,4 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

ABD hisse fonlarından ise yaklaşık 4,8 milyar dolar çıktı. Fon hareketleri, yatırımcıların küresel hisse pozisyonlarını korurken bölgesel tercihlerini Avrupa ve Asya lehine değiştirdiğini gösterdi.

Sektörel fonlarda teknoloji 3,37 milyar dolarla en fazla para çeken alan oldu. Teknoloji fonlarındaki giriş son üç haftanın en düşük seviyesinde kalırken, finans fonlarına 567 milyon dolar, sağlık fonlarına 558 milyon dolar aktarıldı.

Tahvilde 15 haftalık seri

Küresel tahvil fonlarına haftalık net giriş 16,16 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece tahvil fonlarındaki kesintisiz alım serisi 15 haftaya ulaştı.

Devlet tahvili fonları 3,38 milyar dolar giriş çekerek 8 Nisan’dan bu yana en güçlü haftalık talebi gördü. Kısa vadeli tahvil fonlarına da 4,17 milyar dolar aktarıldı.

Para piyasası fonlarında ise ters yönlü ve büyük ölçekli bir hareket yaşandı. Yatırımcılar bu fonlardan net 102,53 milyar dolar çekerek 15 Nisan’dan bu yana en yüksek haftalık satışı gerçekleştirdi.

Gelişen piyasalarda dönüş

Gelişen piyasa hisse fonları, 11 hafta süren çıkış serisinin ardından yeniden yatırımcı çekti. Fonlara haftalık net giriş 2,74 milyar dolar olurken, gelişen piyasa tahvil fonları da 795 milyon dolar giriş kaydetti.

Emtia fonlarında değerli metallere yönelik talep yeniden güçlendi. Altın ve diğer değerli metal fonlarına 376 milyon dolar girerek sekiz haftalık satış serisi sona erdi. Enerji fonlarından ise aynı dönemde 145 milyon dolar çıktı.

Fon piyasasında bundan sonraki yönü bilanço sezonunun devamı, ABD enflasyon verileri ve Fed’in faiz patikasına ilişkin açıklamalar belirleyecek. Avrupa ve ABD fonları arasındaki ayrışmanın sürüp sürmeyeceği de küresel yatırımcıların bölgesel risk tercihleri açısından izlenecek.