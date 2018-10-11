17. MÜSİAD EXPO Fuarı Malezya'da tanıtıldı

11 Ekim 2018

İstanbul'da kasım ayında 17'incisi düzenlenecek olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) EXPO fuarının tanıtımı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapıldı.

MÜSİAD'ın Kuala Lumpur ofisinde gerçekleşen etkinliğe MÜSİAD Asya-Pasifik Bölge Masası Koordinatörü Süleyman Çelebi, MÜSİAD Malezya Temsilcisi Sabri Yardımcı, Türkiye'nin Kuala Lumpur Ticaret Ateşesi Elif Haliloğlu Güngüneş ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Programda konuşan Çelebi, MÜSİAD'ın kuruluşu, misyonu ve Türk iş dünyasındaki yerine dair katılımcılara bilgi verdi.

Malay iş insanlarının Türkiye'de yatırım yapabileceği iş sahalarına dair bilgi de veren Çelebi, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişmesini hedefliyoruz. Bu bağlamda Malay iş dünyasından dostlarımızı, Türkiye'de yatırım yapmaya ve EXPO etkinliğimize katılmaya davet ediyorum." dedi.

Çelebi, tanıtımın ardından AA muhabirine verdiği demeçte, EXPO etkinliğinin tanıtımının Singapur'da da yapıldığını belirterek, "Türkiye'nin Singapur ve Malezya ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasına dair buradaki iş insanlarını bilgilendirdik. Geçmiş etkinliklerde olduğu gibi bu sene de Güneydoğu Asya ülkelerinden EXPO için yüksek katılım bekliyoruz." diye konuştu.

Etkinlik, Malay katılımcılara geleneksel Türk yemekleri, çay ve simit ikramıyla son buldu.

Uluslararası iş insanlarının davet edildiği, ülkeler arasındaki ithalat ve ihracatı geliştirmek için düzenlenen MÜSİAD EXPO Fuarının 17'incisi, 21-24 Kasım'da CNR Expo İstanbul'da gerçekleşecek.

Kaynak: AA