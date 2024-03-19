17 yıl sonra ilk kez... Japonya Merkez Bankası faiz artışına gitti

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Salı günü 2007'den bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı ve bu yıl güçlü ücret artışlarının ilk işaretleri üzerine dünyanın son negatif faiz rejimine son verdi.

BOJ, Mart ayındaki iki günlük politika toplantısının sonunda yaptığı açıklamaya göre, kısa vadeli faiz oranlarını – yüzde 0,1'den yüzde 0 ila yüzde 0,1 civarına yükseltti. Japonya'nın negatif faiz rejimi 2016'dan beri yürürlükteydi.

BOJ ayrıca, merkez bankasının gerektiğinde tahvil alıp satarak uzun vadeli faiz oranlarını hedeflemek için kullandığı 10 yıllık Japon devlet tahvillerine yönelik radikal getiri eğrisi kontrol politikasının da kaldırıldığını duyurdu.