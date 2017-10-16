170 ürünün gümrük tarifesi için Bakanlar Kurulu'na yetki

16 Ekim 2017

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 130 maddelik torba tasarının bugün görüşülen ilgili maddesi ile gümrük tarifelerinde yer alan yaklaşık 170 ürünün halen muaf olan statüsü sıfır olarak belirlenirken, Bakanlar Kurulu'na oranı değiştirme yetkisi veriliyor.

Tasarının 31. maddesinde yapılan değişiklikle aralarında bir çok kimyevi madde, kalp kapakçığı, lens gibi sağlık araç gereçleri, bir çok aşı, külçe altın, hisse senedi, tahvil ve kıymetli evraklar ve antika eşyalara uygulanan gümrük tarifesi sıfır olarak belirleniyor.

İlgili madde ile sıfır olan bu oranı Bakanlar Kurulu'na sıfır ila 50 arasında belirleme ya da yüzde 50 artırma yetkisi de veriliyor.

Komisyona bilgi veren Ekonomi Bakanlığı yetkilisi, tasarının yasalaşması halinde vergilerde bir değişiklik olmayacağına dikkat çekerken, muhalefet Bakanlar Kurulu'na geniş bir vergi değişikliği yetkisi verilmesini eleştirdi.

Kaynak: Reuters