180 milyon Euro'luk ihale 4 şirkete gitti

Avrupa Birliği (AB), dijital egemenlik hedefi doğrultusunda kritik bir adım attı. AB Komisyonu, toplam değeri 180 milyon Euro'ya ulaşan egemen bulut ihalesinin sonuçlandığını duyurdu.

Bu kapsamda AB kurumları, önümüzdeki 6 yıl boyunca bulut hizmetlerini Avrupa merkezli sağlayıcılardan temin edecek.

Post Telecom, StackIT, Scaleway ve Proximus

Komisyonun açıklamasına göre ihale; Lüksemburg merkezli Post Telecom, Almanya’dan StackIT, Fransa’dan Scaleway ve Belçika’dan Proximus şirketlerine verildi. Böylece AB, veri ve teknoloji altyapısında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Dijital egemenlik güçleniyor

Yeni sistemle birlikte AB kurumlarının daha güvenli, denetlenebilir ve Avrupa mevzuatına tam uyumlu dijital hizmetlere erişmesi amaçlanıyor. Ayrıca Avrupa merkezli bulut altyapısının yaygınlaştırılması da öncelikler arasında yer alıyor.

Egemen bulut nedir?

Egemen bulut; verilerin bulunduğu ülkenin yasalarına, veri gizliliği kurallarına ve teknik standartlarına tam uyumlu şekilde saklandığı ve yönetildiği bulut bilişim modeli olarak tanımlanıyor. Bu model, özellikle veri güvenliği ve stratejik kontrol açısından kritik önem taşıyor.