Resmi Gazete’de yayımlandı: Bedelli askerlik ücreti 417 bin lira oldu
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ekonomi düzenlemesiyle bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya çıktı. Yasayla ayrıca ÖTV’siz araç alımı, depremzedelere indirim ve BES katkısına ilişkin yeni adımlar atıldı.
Ekonomiye ilişkin çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme; engelli vatandaşların ÖTV’siz araç alımından depremzedelere yönelik konut ve iş yeri indirimlerine, bahis reklamı giderlerinden bireysel emeklilik katkılarına kadar birçok başlıkta yeni adımlar içeriyor.
ÖTV’siz araç alımında kapsam genişledi
Teklifte son anda yapılan değişiklikle, ortopedik engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan kişilerin ÖTV’siz araç alabilmesinin önü açıldı. Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler, 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyetli araç satın alabilecek.
Depremzedelere peşin ödemede indirim
Yasayla birlikte depremzedeler için peşin ödeme halinde indirimli konut ve iş yeri alma imkanı da getirildi. Buna göre ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için ise yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.
Bahis reklamı giderlerine vergi indirimi yok
Düzenleme kapsamında bahis reklamı harcamaları da vergi matrahından indirilemeyecek. Buna göre söz konusu harcamalar, kurumlar vergisi ve gelir vergisi matrahından düşülemeyecek.
BES katkısına prim muafiyeti
Kanunla birlikte işverenlerin çalışanlar adına yaptığı bireysel emeklilik ödemelerinin bir kısmı da sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.