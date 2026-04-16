Konut fiyatlarında reel kayıp: Enflasyonun gerisinde kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini duyurdu.

Reel verilerde yüzde 3,4'lük düşüş yaşandı

Buna göre, konut fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 2 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise fiyatlar nominal olarak yüzde 26,4 yükselirken, enflasyondan arındırılmış verilerde yüzde 3,4’lük düşüş görüldü.

Üç büyük il özelinde incelendiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de mart ayında bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,2, yüzde 2,5 ve yüzde 2,8 oranında artış yaşandı. Yıllık bazda ise bu illerdeki artış oranları İstanbul’da yüzde 27,8, Ankara’da yüzde 30,4 ve İzmir’de yüzde 24,3 olarak gerçekleşti.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da en düşük artışlar gerçekleşti

Bölgesel verilerde en dikkat çeken artış, yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan bölgede görüldü. En düşük artış ise yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

Kira reel'de yükseldi

Öte yandan yeni kiracı kira endeksi de mart ayında aylık yüzde 2 artış gösterdi. Yıllık bazda kira artışı nominal olarak yüzde 34,4 olurken, reel olarak yüzde 2,7 yükseldi.

Büyükşehirlerde kiralar aylık bazda İstanbul’da yüzde 2,2, Ankara’da yüzde 2,4 ve İzmir’de yüzde 3,6 arttı. Yıllık bazda ise kira artışları İstanbul’da yüzde 39,4, Ankara’da yüzde 37,7 ve İzmir’de yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.

Yeni kiracı kira endeksinde en yüksek yıllık artış yüzde 40,5 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır’ın yer aldığı bölgede ölçülürken, en düşük artış yüzde 25,7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kayıtlara geçti.