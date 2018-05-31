19 milyon kadına finansal özgürlük fırsatı

31 Mayıs 2018

Finansal teknoloji şirketlerinden ininal, herhangi bir banka hesabı ve kartı olmadığı için internette ve fiziki mağazalarda alışveriş yapamayan kadınlara ininal ön ödemeli kart ve ininal Mobil Cüzdan ile finansal özgürlük sağlıyor.

Bir banka hesabı ve kartı olmayan kadınlar, binlerce perakende noktasından (Migros, PTT, D&R, Teknosa, seçkin gazete bayileri, Vatan Bilgisayar, TveK, KİM market ve Macrocenter) satın aldıkları ininal kartlarına, kendilerine en yakın ininal yükleme noktalarından ve banka ATM’lerinden dolum yapabiliyor ve gerek internette gerekse de kart kabul eden her fiziki noktada güvenle alışveriş yapabiliyor.

Kadınlar, ininal ön ödemeli kart ve mobil cüzdan ile, herhangi bir limit aşımıyla, borç, faiz veya ekstre gibi detaylarla uğraşmadan, güvenle kartlarına yükledikleri tutar kadar alışveriş yapabiliyorlar. Bu uygulamayla kredi kartlarının yıllık işletim ücretleri gibi maliyetlere katlanmak zorunda kalmayan kullanıcılar, ön ödemeli ininal kartlara, sadece kullandıkları ay için 2 TL ödüyorlar. ininal mobil cüzdan uygulaması ise kullanıcılara ücretsiz sunuluyor.

Kadınların yüzde 54’ünün banka ya da kredi kartı yok

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan ininal CEO’su Ömer Suner, “Dünya Bankası’nın 2017 verilerine göre, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 50 milyon kadının yüzde 46’sının bankada hesabı yok ya da kredi kartı kullanmıyor. Bu da yaklaşık 19 milyon kadının finansal hizmet ve araçlara erişiminin olmadığını gösteriyor. ininal olarak gerek internetten gerekse fiziki mağazalardan alışveriş yapamayan kadınlara, finansal özgürlük sunuyoruz. ininal ön ödemeli kart ve ininal mobil cüzdan ile bankasız kadınları finansal hayatın içerisine dahil ediyoruz. Nakitsiz toplum hedefiyle çıktığımız yolda öncelikle kadınların bu değişime katılmasını arzu ediyor ve her yıl 1 milyon kadına daha finansal erişim özgürlüğünü kazandırmış olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Suner, gelecek dönemde de finansal hizmetlere erişimde kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri projelere devam edeceklerini belirtti.

Kadınları, ülkemizde her geçen gün daha çok tercih edilen internetten alışveriş dünyasına nasıl dahil ettiklerini anlattı:

“Kredi veya banka kartı olmayan kadınların, internetten alışveriş yapabilmesi için kullanabilecekleri tek bir metot vardı: Nakit para. Kadınlar, kapıdan ödeme gibi hem daha pahalı hem de satın aldıkları ürünün değişim ve iade süreçlerinin zor olduğu kapıda ödemeye mecbur bırakılmışlardı. Aynı zamanda, internetteki mağazaların sunduğu fiyat avantajlarından faydalanamayan kadınlar, aynı ürünü fiziki noktalardan daha pahalıya alıyorlardı. Biz ininal olarak bu kadınlara internette alışverişin fırsatlar dolu dünyasının kapılarını açtık.”