2 bin 63 konut için kura çekimi yapıldı

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Abdullah Ayaz, Çankırı'da 4 organize sanayi bölgesinin olduğunu ve buralarda çok sayıda vatandaşa istihdam sağlayan firmaların yer aldığını söyledi.

Kentteki öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını, yaklaşık 20 bin öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirten Ayaz, "Buna ilave olarak 2021 yılı sonunda aslında ilimiz pozitif göç aldı, yani ilimizin nüfusu önceki yıla göre 3 bin arttı. 2022 yılı sonunda da aynı şekilde olacağını ve ilimizle ilgili nüfus artışı gerçekleşeceğini ön görüyoruz. Tüm bunların sonucunda ortaya çıkan bir konut ihtiyacı var. Bugün inşallah bu ortaya çıkan ihtiyacın en güzel, en uygun, vatandaşımıza en az külfet getirecek şekilde giderilmesi yolunda çok önemli bir adım atmanın eşiğindeyiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Çankırı'da 2063 konutu hak sahipleriyle buluşturacaklarını bildirerek asgari ücretle ilgili çalışmalara işaret etti.

Akbaşoğlu, "İnşallah aralığın ortasına kadar yani en geç iki hafta içerisinde bu işler neticelenmiş, asgari ücretle ilgili insanımızın alım gücünü daha da yukarılara çekecek bir ücreti hep beraber Çalışma Bakanlığımız nezdinde işçi ve işveren sendikalarıyla yaptığımız müzakereler neticesinde ortaya koyacağız. Hem işçimizi destekleyeceğiz hem istihdam oluşturan işverenimizi. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde memur ve emeklilerimizle ilgili inşallah ocağın başında iyi dokunuşlarda bulunacağız. SSK'lı, Bağ-Kur'lu, emekli sandığına tabi bütün emekli vatandaşlarımızın, bütün insanımızın durumunu daha da iyileştirmek için inşallah ocak başında bu dokunuşları yapacağız" diye konuştu.

Temmuz ayında 3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme yapıldığını hatırlatan Akbaşoğlu, ayrıca 500 bine yakın kamuda, belediyelerde, bakanlıklarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B statüsüne göre çalışan sözleşmeli personeli kadroya geçirmenin hazırlığı içinde olduklarını kaydederek, "Meclisin çalışma takvimi içerisinde ama en geç ocak başında yani bir ay sonra inşallah bütün bu hususların, sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesiyle beraber EYT'li kardeşlerimizin durumlarının çözümüne ilişkin de yasal çalışmayı inşallah neticelendireceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Ayaz, Akbaşoğlu, Çivitcioğlu ve Esen, noter huzurunda ilk kuraları çekti.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı.