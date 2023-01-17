2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Adana'nın Karataş ilçesi, Bebeli Mahallesi'ndeki 207 bin 789 metre kare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 30 milyon 400 bin lira ile Fehmi Turgut tarafından verildi.

Elektrik Üretim AŞ'ye ait, Dereiçi HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi sunan 21 milyon 810 bin lira ile Tkn Motors Otomotiv Yapı Anonim Şirketi oldu.