200 yıllık bağlarda yetişiyor, hasat başladı! Kilosu 200 lira

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Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen bağcılık geleneğinin önemli ürünlerinden biri olan Cimin Üzümü, üreticiler tarafından özenle toplanarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Siyah çekirdekli sofralık üzüm grubunda yer alan Cimin Üzümü, kendine özgü aroması ve mayhoş tadının yanı sıra diğer üzüm çeşitlerine göre daha düşük şeker oranıyla öne çıkıyor.

10 bin dekar alanda üretiliyor

Üzümlü ilçesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılırken, normal sezonlarda yıllık ortalama 6 bin ton Cimin Üzümü üretildiği belirtiliyor.

Üretimin önemli bir bölümü iç piyasada tüketilirken, ürüne Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden de talep geliyor.

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte bağlarda yoğun çalışma yürütülürken, üreticiler sezonun verimli geçmesini umut ediyor.

“Cimin Üzümü diğerlerinden farklı”

Üreticilerden Muhammed Karakelle, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte bağlarda yoğun mesai yaptıklarını söyledi.

Yıllık üretimin 5 bin ila 10 bin ton arasında değişebildiğini belirten Karakelle, Cimin Üzümü’nün kendine özgü tadı ve özellikleriyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrıldığını ifade etti.

Karakelle, özellikle üzümün düşük şeker oranının ürünü farklı kılan özelliklerden biri olduğunu kaydetti.

“Ne kadar yenirse yensin rahatsız etmiyor”

Üreticilerden Mehmet Canbaba da Cimin Üzümü’nün coğrafi işaret tesciliyle bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Üzümün kendine has lezzetine dikkati çeken Canbaba, “Ne kadar yenirse yensin rahatsız etmiyor. dedi.

Yaklaşık iki asırlık bağlarda geleneksel yöntemlerle sürdürülen üretimin ürünü olan Cimin Üzümü, yeni hasat sezonuyla birlikte Erzincan’dan Türkiye’nin farklı bölgelerine ve yurt dışındaki tüketicilere gönderiliyor.