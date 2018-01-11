2017'de gıda fiyatları yüzde 8 arttı

11 Ocak 2018

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Aralık 2017'de aylık bazda yüzde 3,3 düştüğünü, yıllık bazda ise yüzde 8,2 yükseldiğini bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatları ve ticareti takip edilerek ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, aralıkta kasım ayına göre yüzde 3,3 azalarak 169,8 puana geriledi. Endeks, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artarak 174,6 puana yükseldi.

Geçen yılın fiyatlarının 2014'ten bu yana en yüksek yıllık ortalama olarak tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 9,7 geriledi. Bunda yüksek ihracat arzları ve düşen talep nedeniyle yağsız ve yağlı süt tozunun yanı sıra peynir ve tereyağının uluslararası fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Buna rağmen 2016'ya göre geçtiğimiz yıl Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 31,5 yükseldi. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aralıkta, kasım ayına göre Malezya ve Endonezya'daki palm yağının etkisiyle yüzde 5,6 düştü. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi 2017'de yıllık bazda ise bir önceki yıla göre yüzde 3 daha yüksek gerçekleşti. FAO Şeker Fiyat Endeksi de mevsimsel faktörler ve yüksek hasat beklentisinden dolayı kasım ayına göre yüzde 4,1 geriledi"

Açıklamada, şeker fiyatlarının geçen yıl dünyanın önde gelen üreticisi Brezilya'daki yüksek hasadın etkisiyle 2016'ya göre yüzde 11,2 düştüğüne işaret edilerek, "FAO Tahıl Fiyat Endeksinde ise üç aydan bu yana istikrar görülüyor. Endeks 2017 yılında 2016'ya göre yüzde 3,2 yükselirken zirve yaptığı 2011 yılının yüzde 37 altında gerçekleşti. FAO Et Fiyat Endeksi aralıkta çok az değişirken bunda güçlü arzdan dolayı uluslararası sığır eti fiyatlarının düşmesi rol oynadı. Tüm yıla bakıldığında ise Et Fiyat Endeksinde 2016 seviyesine göre yüzde 9 artış görüldü" ifadesine yer verildi.