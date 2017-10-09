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2018 elektrik iletim ek ücreti belirlendi

2018 yılında uygulanmaya başlanacak iletim ek ücreti, TEİAŞ'ın iletim tarifesinin yüzde 0,5'i oranında belirlendi.

2018 elektrik iletim ek ücreti belirlendi
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2018 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin yüzde 0,5'i oranında belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlave ek ücretleri, TEİAŞ tarafından aylık olarak hesaplanacak ve takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak. Karar 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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