2018 Ocak ayında 9 bin 535 şirket kuruldu

16 Şubat 2018

ANKARA (DÜNYA) - TOBB verilerine göre, 2018 Ocak ayında 9 bin 535 şirket, 96 kooperatif ve 4 bin 937 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Yeni kurulan şirket sayısı bir önceki aya ve bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 61 ve yüzde 53,64 oranlarında arttı. Bütün illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Yabancı sermayeli şirket kuruluşlarında da artış devam etti. Ocak ayında yabancı sermayeli 844 şirket kuruldu. Bir önceki ayda kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 720, bir önceki yıl aynı ayda ise 359 adetti. Ocak ayında kapanan şirket sayısı ise 2 bin 211 adet oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 arttı.

TOBB verilerine göre kurulan şirketlerin yüzde 82,7’sini limited şirketler oluşturdu. Kurulan şirketlerin yüzde 40’ı İstanbul’da, yüzde 10,13’ü Ankara, yüzde 6,84’ü İzmir merkezli oldu.

Kurulan şirketlere konulan sermaye de arttı. Ocak ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi 1 milyar 835 milyon TL olarak belirlendi. Sermaye toplamı bir önceki aya göre yüzde 22,11 oranında arttı. Ocak ayında kurulan 9631 şirket ve kooperatifin 2 bin 940’ı ticaret, 1379’u imalat, 1323’ü inşaat faaliyeti yürütmek üzere kuruldu.

Yabancı sermayeli şirketler

2018 Ocak ayında 844 yabancı sermayeli şirket kurulurken, bunların toplam sermayesi ise 197 milyon TL olarak belirlendi. Şirketlerdeki yabancı ortağın temsil ettiği sermaye ise 154.2 milyon TL oldu. Yabancı ortağın sermaye payı ortalamada yüzde 78,25 düzeyinde gerçekleşti.