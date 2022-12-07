2022 FIFA Dünya Kupası'nın soğutucuları Türkiye'den

Sivas'ta bir firmanın ürettiği modüler tip soğutucular, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın devam ettiği Katar'daki stadyumlarda yiyecek ve içeceklerin muhafazasında kullanılıyor.

Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmanın ürettiği modüler tip soğutucular, balıkçılar, et entegre tesisleri ile çeşitli amaçlarla ürün soğutması ve muhafazasında tercih ediliyor. Üretilen soğutucu dolaplar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a ihraç edildi.