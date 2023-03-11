2022 yılı zenginleri de vurdu! İşte 2022 yılında en çok para kaybeden kişiler ve şirketler

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki verilere bakılırsa dünyanın en zengin 500 insanı, 2022'nin yalnızca ilk altı ayında bile toplam 1,4 trilyon dolar zarara uğradı. Gelin, farklı sektörlerde iş yapan ve tüm dünya tarafından tanınan isimlerin 2022 yılında uğradığı maddi kayıplara yakından bakalım...

Binance

Dünyadaki en büyük kripto para borsası olan Binance, 2022 yılından pek de mutlu çıkmadı. Hatırlayacağınız üzere kripto para borsası bir dönem büyük bir yükseliş göstermişti fakat sonraki yıllarda borsada yaşanan öngörülemez iniş çıkışlar birçok insanı zarara uğrattı. Bitcoin başta olmak üzere, kripto para borsasında yaşanan kayıplar oldukça sarsıcıydı.

2022 yılında Binance'in patronu Zhao'nun serveti de yükseldiği gibi geriledi. Eski bir McDonald's çalışanı ve bir yazılımcı olan Changpeng Zhao, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 11. sırada bulunuyordu. 2023 yılındaki listede ise 60. sıraya gerilediği görülüyor. Zhao'nun 96 milyar dolar olduğu düşünülen serveti şu anda 25.4 milyar dolar.

Elon Musk

En çok zarar edenlerin listesinde sırada, elektrikli otomobil şirketi Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk var. Elon Musk'ın serveti o kadar büyük ki 2022 yılında sadece eriyen miktarı 115 milyar dolar. Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX gibi şirketleri de bulunan Elon Musk, geçtiğimiz ekim ayında Twitter için 44 milyar dolar ödemişti.

Musk, Dünyanın En Zenginleri listesinde ilk sırayı koruyamasa da ABD’nin en zengin iş adamı unvanını taşımaya devam ediyor. Bloomberg'ün verilerine göre 187 milyar dolar değerindeki net servetiyle dünyanın en zengin 2'nci kişisi.

Amazon

2022'de en çok kaybeden üçüncü isim, ünlü alışveriş sitesi Amazon'un sahibi Jeff Bezos. Forbes dergisinin verilerine göre Jeff Bezos 2022 yılında 80 milyar dolar zarar etti. Her şeye rağmen Jeff Bezos, Bloomberg'ün 2023 yılındaki verilerine göre net serveti olan 121 milyar dolarla, Dünyanın En Zenginleri listesinde 3'üncü sırada yer alıyor.

Bill Gates

Microsoft'un eski patronu olan Bill Gates de büyük kayıp yaşayanlardan. Şu anda kendisi, Microsoft'u yönetmiyor olsa da şirketin hisselerinin büyük bir kısmı hâlâ onda. Dolayısıyla hisselerdeki düşüş, Gates'in servetinden 29 milyar dolar eksilmesine neden oldu. Fakat kayıp sizi yanıltmasın; Bill Gates, Bloomberg Milyarderler Listesi'nde 116 milyar dolarla 4'üncü sırada yer alıyor.

Meta

Yakın bir dönemde Mark Zuckerberg, Facebook'un bünyesine WhatsApp ve Instagram'ı da katmış ve şirketin ismini Meta olarak değiştirmişti. Şirketin satın aldığı uygulamalar dünya çapında hâlâ çok aktif kullanılıyor olsa da Zuckerberg, 2022 yılında 81 milyar dolar zarar etti. Zuckerberg, uzun süre en zengin 10 kişi listesinde yer aldıktan sonra 64 milyar dolar servetiyle 19'uncu sıraya kadar düştü.