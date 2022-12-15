2022’de ilk defa hisse alan yatırımcı sayısı 1 milyonu aştı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısının 3,4 milyona ulaştığını belirterek “Sadece 2022 senesinde ilk defa hisse senedi alan yatırımcı sayısı 1 milyon kişiyi aştı. Bu yeni yatırımcıların, yaklaşık üçte biri 20’li yaşlarda, üçte biri 30’lu yaşlarda, kalan üçte biri ise diğer yaş gruplarındadır. Dolayısıyla sermaye piyasalarına yeni gelen genç yatırımcılarımızın finansal okuryazarlıklarını arttırmaları çok büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Borsa İstanbul’da gong, Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı. Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, “Platform Turizm, halka arzda gelen yüksek taleple yaklaşık 450 milyon TL tutarında halka arz geliri ve 630 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Ergun, şirkete katılan 630 bin yeni ortağın şüphesiz şirkete güç katarken, şirketin sorumluluğunu da arttırdığını belirterek, şunları kaydetti: “Tüm yatırımcılarımızın, özellikle yeni yatırımcıların, daha da önemlisi genç yatırımcılarımızın finansal okuryazarlıklarını arttırmaları ve ortaklık kültürü ile yatırım yapmalarını bekliyoruz. Bu neden önemli? Çünkü, 2 sene önce yatırımcı sayımız 1,2 milyon iken, bugün 3,4 milyona ulaştı. Sadece 2022 senesinde ilk defa hisse senedi alan yatırımcı sayısı 1 milyon kişiyi aşmıştır. Bu yeni yatırımcıların, yaklaşık üçte biri 20’li yaşlarda, üçte biri 30’lu yaşlarda, kalan üçte biri ise diğer yaş gruplarındadır. Dolayısıyla sermaye piyasalarına yeni gelen genç yatırımcılarımızın finansal okuryazarlıklarını arttırmaları çok büyük önem arz ediyor.”

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat da, Albayrak Grubu’nun 70’inci yılını kutladıkları 2022’de, grup bünyesinde 3’üncü halka arzı gerçekleştirdiklerini belirterek 2022 yılının ilk 9 ayını 1,1 milyar TL ciro ve 252 milyon TL net kar ile kapattıklarını bildirdi. Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplam ciromuz 30 Eylül 2022 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artış kaydetti. Borsada işlem görmeye başladığımız tarihten itibaren 5 yıl boyunca net dağıtılabilir dönem karımızın yüzde 35’ini nakit temettü olarak dağıtacağız.”