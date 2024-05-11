2023 yılında 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ile 31 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve beraberindeki üyelerle Bakanlık’ta bir araya geldi.

Ülkenin gıda arz güvenliğinin teminatı olarak gördükleri hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitkiler sektörünün gelişiminin kıymetli ve stratejik olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu nedenle sektör temsilcileriyle istişareye büyük önem verdiklerini söyledi.

Geçen yıl tarımsal üretimle alakalı hem bitkisel üretim hem hayvansal üretim hem de su ürünleri konusunda adeta devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarına işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

“Bu düzenlemeleri sahaya aktarmak için çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu yasal düzenlemelerin kabulünden itibaren teşkilat olarak bütün arkadaşlarımızın eğitimine, onların bu konuyu içselleştirmelerine ve doğru bir şekilde anlayıp anlatmalarına önem verdik. Kendimize bir takvim oluşturmuştuk. Bu takvim şu anda hali hazırda herhangi bir aksamaya meydan vermeden yürüyor. Özellikle planlı tarımsal üretime geçilmesi, işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması, tarımsal üretim yapılan alanların kayıt altına alınması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasıydı. Bu sayede özellikle tarımsal üretimde yeni normal dediğimiz birçok ana başlıktan oluşan hem iklim değişikliği hem de diğer hususlar konusunda bizim dayanıklılığımızı artıracak, daha fazla üretim yaparak ilerleyen yıllarda gıda arz güvenliğine ilişkin herhangi bir problemin olmamasını sağlamak ve bunu garanti altına almak üzere çalışmaktı.”

Yumaklı, mevcut çalışmalarla özellikle sektörün tamamı hem üretici hem de sanayi tarafını birlikte hareket ederek Türkiye'de çok önemli başarılara imza attığını geçmiş dönemde gördüklerini belirtti.

Geçen yıl bitkisel üretimin 137 milyon tona ulaştığının ve bunun da Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunun altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

“İnşallah bu çalışmalarımız tam manasıyla, sahaya yansıdığında bu rakamları çok daha yukarılara taşıyacağız. Elbette bu konular içerisinde sözleşmeli üretim sizleri de çok yakından ilgilendiren bir konu. Sözleşmeli üretimin, tarımsal üretimin planlanması konusunun ana unsurlarından bir tanesi olduğunu söylemem gerekir. Ülke genelinde yaygınlaşması, üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik çok önemli pozitif bir etki oluşturacak. Ben sizlerin bu konuya vereceğiniz desteği önemsiyorum. Bu dayanışma hem üretim hem de sektörün ana unsuru olarak sanayi kısmını da içinde alan bir bütün halinde hareket etmemizin yegane yolu sözleşme ile üretim.”

2023 yılında 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ile 31 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye’nin stratejik konumuna işaret eden Bakan Yumaklı, ülkenin yaklaşık 9 trilyon dolarlık bir ticaret hacminin döndüğü bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

“Sizlerin de katkılarıyla Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük tarımsal ürünlerin ihracatçısı ülkelerden bir tanesiyiz. 2023 yılında 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç ederek yaklaşık 31 milyar dolarlık bir ihracat geliri elde etmiş durumdayız. Bunlar sizlerin başarınız. Bu tecrübeyi daha da etkin kullanmak gerekiyor. Bakanlık olarak bizler çok farklı vesilelerle sektörün farklı unsurlarıyla bir araya geliyoruz. Özellikle 9 farklı ülkeye tarım müşavirleri atadık. Ancak bu arkadaşlarımız sadece o ülkelerden sorumlu değil. Onlara hinterlantlar belirledik.”

Yumaklı, tarım müşavirleri başta olmak üzere Bakanlığın bütün birimlerinin ihracatçıların hizmeti için hazır olduklarını belirterek, “Elbette hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkiler sektöründe bizlere düşen önemli sorumlulukların farkındayız. Sektördeki gelişmeleri doğru bir şekilde analiz etmeye çalışıyoruz. Etkin politika ve strateji belirlemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da kabulü nedeniyle Bakan Yumaklı’ya teşekkür etti.