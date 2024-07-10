2024 yılında limanlarımızdan en çok yük giden ülke: İtalya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, en fazla yük taşıması konusunda İtalya'yı ABD ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini belirtti.

Deniz yoluyla limanlara gelen en fazla yükün, Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Haziranda limanlarımızda elleçlenen 32 milyon 186 bin 365 ton yurt dışı yükün yüzde 7,7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Türk bayraklı gemilerle taşınan yurt dışı yük miktarı 2 milyon 493 bin 685 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yurt dışı yük miktarı ise 29 milyon 692 bin 680 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı."