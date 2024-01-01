“2024 yılının ikinci yarısından itibaren olumlu süreç görülecek”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2023’te 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından gerçekleştirilen seçimlerin tamamlanmasıyla ile birlikte yeni ekonomi yönetiminin köklü önlemleri hayata geçirdiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinde Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Planı doğrultusunda enflasyonla mücadelenin ön plana çıktığını ve bu mücadelenin istikrarlı ve başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Arslan, 2024'ün ikinci yarısından itibaren mali disiplini esas alan maliye ve para politikaları ile enflasyonda düşüş yaşanmasını beklediklerini, rezervlerdeki artışın finansal istikrarı güçlendirdiğini, piyasalardaki kırılganlığa da son verdiğini söyledi.

“Bankacılık sektörü güvenilir ve güçlü”

Bankacılık sisteminin güçlü yapısının Mekez Bankası’nın para politikasının etkinliğini destekleyen en önemli faktörlerden olduğunu kaydeden Arslan, Arslan, "Sağlam bilanço yapısına sahip olan sektörümüz, bu bakımdan parasal sıkılaştırma sürecinde faiz riskini başarıyla yönetmekte ve TCMB'nin dezenflasyon hedefiyle uyumlu olarak çalışmaktadır” diye konuştu.

Esas gücünü halktan alan bankanın, 2023'ün 3. çeyreğinde aktif büyüklüğünü 2,2 trilyon TL'ye, toplam kredilerini 1,8 trilyon TL'ye taşıdığını, başta esnaf, kadın ve genç girişimciler olmak üzere KOBİ'lere ciddi anlamda destek verdiklerini anlatan Arslan şunları söyledi: "Halkbank olarak önümüzdeki dönemde bankacılık anlayışımızı; esnafı KOBİ'lere, KOBİ'leri büyük sanayi firmalarına, sanayi firmalarını da ihracatçı firmalara dönüştürecek, kadın ve genç girişimcilerimize destek vereceğiz. Nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK), reeskont kredileri gibi selektif kredilerin kullanımını ön planda tutmayı da planladık."

21 yılda esnafa sağlanan kaynak 443 milyar TL

Hakar Arslan, Türkiye'nin lider KOBİ bankacı olduklarını kaydetti. Arslan, “Bugün itibarıyla nakdi ve gayrinakdi KOBİ kredilerimizin toplam tutarı 787 milyar TL'ye ulaştı. 2022 sonuna göre toplam artışımız yüzde 67 olarak gerçekleşti. Bugün itibarıyla nakdi KOBİ kredilerde pazar payımız yüzde 19,1'dir. 2022 sonunda yüzde 53 olan bireysel krediler hariç ticari nitelikli krediler içindeki KOBİ kredileri payımız ise bugün yüzde 56'ya ulaşmış durumdadır. Her zaman esnafımızın yanındayız. 2002'de 64 bin olan kredili esnaf sayımız, bugün 840 bine ulaşmıştır. 2002'den bugüne 4,1 milyon esnafımıza 443 milyar TL kredi kullandırdık" dedi.

Kredi kartı cirosunda TROY’un payı artıyor

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yerli kart TROY'un kullanım alanı ve yaygınlığının artırılması gerektiğini söyledi. Arslan, 2023'ün son çeyreği itibarıyla aktif dijital müşteri sayımız 6,3 milyona, mobil uygulamalardan yararlanan kullanıcı sayımız ise 6,1 milyon kişiye ulaşmıştır. Bununla birlikte yerli ödeme sistemimiz TROY'un kullanım alanının ve yaygınlığının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün itibarıyla toplam kredi kartı ciromuz içerisindeki TROY ödeme sisteminden geçen ciro oranı yüzde 13 seviyesine ulaştı. Halkbank olarak kartın kullanımı ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktayız" şeklinde konuştu.