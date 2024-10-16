2024’te iflaslar küresel ekonomiyi zorlayacak: Allianz Trade keskin artış bekliyor!

Dünyanın önde gelen ticaret kredi sigorta şirketlerinden Allianz Trade, küresel iflasların 2024 yılında önemli bir artış göstereceğini öngördü. Şirketin raporuna göre, iflas oranlarında yüzde 11'lik bir yükseliş bekleniyor. Allianz Trade uzmanları, bu keskin artışın temel nedenleri arasında ekonomik belirsizlikler, yüksek enflasyon oranları ve artan borç maliyetlerini gösteriyor.

Ekonomik koşulların zorlaşması ve küresel resesyon kaygılarının artması, şirketlerin likidite yönetimini daha zor hale getirirken, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu dalgalanmalardan daha fazla etkilendiği belirtiliyor.

Allianz Trade'in raporu, ayrıca, belirli bölgelerdeki iflasların diğerlerinden daha fazla artış göstereceğini ve bu bölgelerin başında Avrupa ve Asya'nın geldiğini ifade ediyor. Avrupa'da enerji krizinin etkileri, Asya'da ise tedarik zinciri sorunlarının iflas oranlarını daha da yükselttiği vurgulanıyor.

Allianz Trade uzmanları, bu olumsuz gidişatın önümüzdeki yıl boyunca sürmesini ve küresel ekonomideki toparlanmanın daha uzun vadede gerçekleşeceğini öngörüyor.