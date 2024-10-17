2025 bütçesinden detaylar... Gelir 12,8; gider 14,7 trilyon lira; vergide KDV lider

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı merkezi yönetim bütçe bağlama töreninde bütçeye dair detay verdi.

Yılmaz, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını dile getirdi.

Hangi vergi ne kadar getirecek?

Cumhurbaşkanı yardımcısı, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Yılmaz, vergi kalemlerini de tek tek saydı:

* Gelir Vergisi 2 trilyon 130 milyar lira,

* Kurumlar Vergisi 1 trilyon 637 milyar lira,

* Özel Tüketim Vergisi 2 trilyon 121 milyar lira,

* Katma Değer Vergisi 3 trilyon 599 milyar lira,

* Diğer Vergi Gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira,

* Vergi Dışı Gelirler ise 1 trilyon 662 milyar lira.

Depreme yarım trilyon lira

Yılmaz, 2025 yılı bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörüldüğünü, Afetlere Dirençli Şehirler Projesi için ayrılan kaynak tutarının da toplam 120 milyar lira olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "Bu tutarın GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olduğunu belirtmek istiyorum. Deprem hariç bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmekteyiz" dedi.

Kalem kalem giderler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: 2025 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını ise şu şekilde öngördük...

Personel giderleri için toplam 3 trilyon 911 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 24 milyar lira, cari transferler 5 trilyon 813 milyar lira, sermaye giderleri 1 trilyon 102 milyar lira, sermaye transferleri 338 milyar lira, borç verme giderleri 306 milyar lira, yedek ödenekler 287 milyar lira ve faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar liradır."

Eğitim ve sağlık bütçesi

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Yükseköğretimi de dâhil ettiğimizde eğitim bütçemizi; 2025 yılında 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz. Merkezi yönetim bütçesinden sağlık için ayrılan kaynağa Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde sağlık alanına ayrılan toplam kaynak; 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadır.

Sosyal yardım ve destekler için 2025 yılı bütçemizde 651 milyar lira kaynak ayırdık. Bu tutar 2025 yılı bütçesinin yüzde 4,4’üne denk gelmektedir. Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 2025 yılı bütçesinde 472 milyar lira kaynak öngörüyoruz.

2022 yılı Ocak ayı itibarıyla asgari ücreti vergi dışı tuttuk. Bu imkândan tüm çalışanlarımız yararlanmaktadır. Bu kapsamda 2025 yılında 810 milyar lira vergi istisnası öngörüyoruz. 2025 yılında bütçemizden tarıma 706 milyar lira kaynak ayırdık. Reel kesim destekleri için bütçemizden 561 milyar lira ödenek öngörüyoruz.

Savunmaya 1,5 trilyon lira

Savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük. Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dâhil edildiğinde toplamda savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz.

Mahalli idarelerimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz. Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız toplam kaynağı 1 trilyon 344 milyar liraya çıkarıyoruz. 2002 yılında bu kaynağın bütçe içerisindeki payı yüzde 4 iken bu oranı 2025 yılında yüzde 9,1’e yükseltiyoruz."