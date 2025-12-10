2026'da asgari ücret ne kadar olacak? yeni asgari ücret ne kadar? asgari ücret 2026,

Milyonların gözü kulağı 2026 asgari ücret rakamında. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise yılın ilk toplantısını bu cuma gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

Bankacılık devi yüzde 25'lik artış öngördü

Yaklaşık 7 milyon çalışanın 1 sene boyunca alacağı asgari ücret için ise farklı tahminler geliyor. ABD'li bankacılık devi JPMorgan 2026 yılı asgari ücreti için yüzde 25'lik bir artış öngörüyor.

Bankanın Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunda asgari ücretin piyasa için önemli katalizörler arasında olduğu belirtilerek, 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olarak yüzde 25'lik bir artış öngörüldü. Bu artış oranına göre yeni asgari ücret 27 bin 630 TL seviyelerine yükselebilir.

Raporda ayrıca 2026'da makroekonomik koşullarda iyileşme beklendiği, buna rağmen tüketici talebinin halen kırılgan kaldığına işaret edildi. Türkiye GSYİH'sinin 2026'da yüzde 4,4 büyüyeceğini öngören banka, Türkiye'yi "en hızlı büyüyen gelişmekte olan piyasalar arasında" konumlandırdı.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanırken, bir işçi için işverene maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin en düşük senaryoda 27 bin 600 TL, en yüksek senaryoda ise 28 bin 700 TL olacağını öngörürken Sosyal Güvenlik Başuzmanı Özgür Erdursun ise JPMorgan'la benzer bir artışa işaret etti.

Erdursun, ekonomi yönetiminin sıkı para politikasını sürdüreceğini belirterek "2026 için öngördüğümüz en yüksek artış oranı yüzde 25. Bunun üzerine çıkılması bizim için de sürpriz olur” dedi.