2026'da asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek?

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, milyonların beklediği asgari ücrete ve Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TCMB eski başekonomisti Kara, 11 Aralık'taki faiz kararı öncesi yaptığı değerlendirmede Merkez'in asgari ücret zammı henüz belli olmadığı için temkinli olması gerektiğini söyledi.

Kara, "Faiz indirimi konusunda eski bir merkez bankacı olarak hep ihtiyatlı taraftayım. TCMB aralıkta 150 baz puandan ziyade 100 baz puan indirim yapabilir. TCMB toplantı günü asgari ücreti bilmiyor olacak, temkinli adım atılmalı" dedi.

Yüzde 25 ve 30 sınırlarına işaret etti

Kara, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin açıklamalarında ise yüzde 25 ve yüzde 30 sınırlarına işaret etti.

Kasım enflasyonu verilerinin sürpriz yapmış olmasına ve gıda fiyatlarında TÜİK ile TÜRK-İŞ arasında farklılık oluşmasına ilişkin konuşan Prof. Dr. Kara "Gıda fiyatları önemli. Her yıl asgari ücret belirlenirken gıda sepetlerine bakılıyor. Bu sene TÜRK-İŞ'ten ziyade TÜİK'e yakın asgari ücret artışı yapılabilir. Ücret zammında ekonomi yönetimi enflasyon ve rekabetçiliği düşünüyor" şeklinde konuştu.

CNBC-e'ye açıklamalarda bulununan Hakan Kara, asgari ücrette artışın yüzde 30'u geçmesi durumunda sene başlamadan OVP hedeflerinin geçerliliğini yitireceğini, yüzde 25'in altında olması durumunda ise sosyal problemlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.